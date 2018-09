Acura ILX 2019 : nouveau visage et autres améliorations

Article par Michel Deslauriers

La berline compacte ILX figure sur le marché depuis plusieurs années maintenant, et bien qu’elle aurait pu être entièrement redessinée, Acura lui a plutôt conféré des améliorations notables à la génération actuelle de la voiture.

D’abord et avant tout, l’Acura ILX 2019 arbore désormais un nouveau visage, lui procurant une ressemblance familiale par rapport aux autres modèles de la marque. Sa calandre Diamond Pentagon Grille a maintenant été apposée à tous ses produits, la ILX étant la dernière en ligne pour l’obtenir. À l’instar des berlines TLX et RLX, ainsi que les VUS MDX et RDX, la ILX profite d’un plus grand impact visuel, rehaussé davantage par son capot plissé et ses phares à DEL. La partie arrière et les jantes en alliage de la voiture ont été redessinées aussi, et de nouvelles couleurs sont disponibles.

Dans l’habitacle, l’Acura ILX 2019 reçoit de nouveaux sièges tant à l’avant qu’à l’arrière, avec des coutures et des passepoils contrastants dans certaines déclinaisons. Le système multimédia profite d’un fonctionnement plus rapide et des graphiques améliorés, alors que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto est désormais offerte.

La version A-Spec demeure en vente, obtenant une apparence plus agressive avec des accents en chrome foncé, des antibrouillards à DEL et un béquet noir sur le couvercle de coffre. Elle bénéficie également d’exclusivités telles que des jantes de 18 pouces, des pédales en alliage ainsi qu’une sellerie noire ou rouge avec empiècements en similisuède.

Aucun changement n’a été apporté du côté de la mécanique, consistant d’un quatre cylindres de 2,4 litres, d’une boîte automatique à huit rapports avec double embrayage et d’un rouage à traction. La puissance est toujours fixée à 201 chevaux, avec un couple de 180 livres-pied.

Les prix n’ont pas encore été divulgués, mais l’Acura ILX 2019 sera en vente dès le mois d’octobre.