Acura RDX 2019 : on le découvre cette semaine

Article par Sylvain Raymond

L’Acura RDX de troisième génération s’est pointé le bout du nez un peu plus tôt cette année sous forme de prototype au Salon de l’auto de Detroit, et c’est à New York que la version de production du RDX 2019 a finalement été révélée en première mondiale. Le Guide de l’auto se déplace dans l’Ouest canadien afin de découvrir les vertus de ce nouveau modèle et valider si Acura disposera finalement d’un VUS compact capable de bien rivaliser avec notamment le Audi Q5, le BMW X3 ainsi que l’Infiniti QX50, sans doute son plus proche rival.

Les ingénieurs ont laissé de côté l’ancienne génération afin de repartir sur de nouvelles bases. Nouvelle plateforme et suspension, véhicule un peu plus imposant et surtout, on délaisse le V6 de 3,5 litres pour retourner à un quatre cylindres turbocompressé, une mécanique qui avait pratiquement coulé le modèle lors de son introduction au milieu des années 2000.

Sa nouvelle motorisation suralimentée perd quelques chevaux par rapport au V6, mais il gagne en couple, soit près de 30 lb-pi de plus disponibles à un régime plus bas. La boîte automatique à six rapports laisse sa place à une boîte à dix rapports, une première dans cette catégorie de VUS, et bien entendu, le rouage intégral SH-AWD figure de série dans tous les RDX.

L’habitacle a aussi été transformé radicalement avec une nouvelle console flottante, similaire à ce que l’on retrouve maintenant chez Volvo. On nous promet un habitacle mieux pensé, mieux insonorisé et plus technologique.

On offrira également une version A-Spec, le plus excentrique côté style. Et avec son prix de base d’un peu plus de 43 000 $, le RDX demeure l’un des plus abordables dans son segment avec en prime une bonne tranquillité d’esprit côté fiabilité.

Ne manquez pas d’ici quelques jours notre essai complet du tout nouveau Acura RDX 2019 sur le Guide de l’auto.