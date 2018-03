Acura RDX 2019 : troisième génération en première mondiale

Article par Marc Lachapelle

La version de série de l’utilitaire sport de luxe de taille moyenne RDX d’Acura, apparu sous les traits d’un prototype virtuellement identique au Salon de Detroit, en janvier, a été dévoilé en première mondiale quasi-simultanée aux Salons de New York et de Vancouver.

Construit sur une toute nouvelle architecture, avec une coque autoporteuse qui comporte plus de 50% d’acier à haute résistance, ce RDX est posé sur un empattement allongé de 66 mm. Il est plus spacieux que son devancier et devrait se révéler à la fois plus stable et confortable.

Le RDX est désormais propulsé exclusivement par un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres à injection directe et calage de distribution entièrement variable qui produit 272 chevaux et 280 lb-pi de couple. Il est couplé à la première et unique boîte de vitesses automatique à 10 rapports de sa catégorie et à un rouage intégral SH-AWD qui peut acheminer jusqu’à 70% du couple aux roues arrière et jusqu’à 100% à la droite ou la gauche, selon les conditions.

La suspension est à roues entièrement indépendantes avec des jambes de force MacPherson à l’avant et de nouveaux bras multiples à l’arrière, avec le choix d’amortisseurs réglables en option. Les versions sportives A-Spec du RDX profitent aussi de jantes en alliage de 20 pouces chaussées de pneus de performance de taille P255/45R20, de phares d’appoint à DEL, de grands embouts d’échappement doubles et d’écussons A-Spec sur les ailes avant et le hayon à l’arrière, en plus d’une kyrielle de touches esthétiques.

Dans l’habitacle, on retrouve une console centrale flottante et une grosse molette qui permet de choisir un des quatre modes de conduite disponibles (Neige, Confort, Sport et Sport +) comme dans la grande sportive NSX. Le RDX a également droit à une toute nouvelle interface tactile intégrée à un écran de 10,2 pouces, installé au-dessus de la console centrale, dont la surface est légèrement concave pour faciliter la manipulation sans devoir quitter la route des yeux. En théorie.

Le RDX 2019 a droit à d’autres primeurs pour Acura, dont une des commandes vocales en langage naturel censément plus intuitives, entre autres pour un système de navigation optionnel avec affichage tête haute en couleur de 10,5 pouces.