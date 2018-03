Un adepte de la course à pied dans une épreuve à relais de 800 km

Crédit photo : Gracieuseté – SportStat – Demi-marathon des vergers Rougemont

C’est avec le même engouement que François Laramée participe pour une 3e fois au Défi challenge Québec 800 Morneau Shepell. Une course à pied à relais de 800 km à travers le Québec qui se déroule du 17 au 20 mai.

Le départ et l’arrivée ont lieu à Brossard. Le parcours passe dans différentes régions de la province, dont les Cantons-de-l’Est, Saint-Georges en Beauce jusqu’à la ville de Québec, et poursuit sa route de l’autre côté de fleuve.

Plus de 80 coureurs, répartis en équipes de huit, vont effectuer au total un minimum de 100 km sous forme de dix relais de 10 km chacun. Et ce, tant de jour que de nuit. Une situation avec laquelle est maintenant habitué François Laramée.

«C’est un événement sportif où tu te surpasses. On sort les participants de leur zone de confort. Je sais dans quoi je m’embarque», raconte le résident de Saint-Constant.

«J’ai commencé à courir à 49 ans et j’ai 54 aujourd’hui. Je cours environ 3000 km par année. Tout le monde peut commencer à courir.» – François Laramée

Il indique qu’il faut en moyenne une heure à un coureur pour effectuer son relais de 10 km.

«Puisque nous sommes huit, on dispose donc de sept heures pour récupérer avant le prochain relais», ajoute-t-il.

Toutefois, ce repos sera de courte durée. Chaque équipe est assignée à un véhicule récréatif (VR). Lorsqu’un coureur retourne à bord, il doit assumer certaines tâches.

«Quand tu viens de courir un 10 km, tu rentres dans le VR, tu te laves, tu manges, tu conduis à ton tour, et après ça tu essaies de dormir, poursuit M. Laramée. Avec notre coach, on se retrouve neuf participants à l’intérieur. C’est sûr que minimalement un d’entre nous sera toujours dehors en train de courir. Parfois, avec le coach. Mais c’est du monde. Il y a du bruit, le micro-ondes qui part, ça bouge. Il faut vivre en communauté serrée.»

Défi

Si chaque participant doit courir un minimum de 100 km, il peut en faire davantage. Ce sera le cas de François Laramée.

«Personnellement, je veux essayer de parcourir 130 km», affirme le coureur.

Il poursuit en soulignant que certaines régions constituent des défis sur le plan physique en raison de la topographie.

«Dans le coin de Mégantic, il y a plus de côtes. C’est une des places les plus dures à courir, note-t-il. J’ai participé à trois reprises à la course Montréal – New York. Rendu dans la région des monts Adirondacks, c’était juste des pentes. Ça va être pareil à Mégantic.»

Il y a aussi les risques de blessures, mais à ce chapitre, François Laramée se fait rassurant en rappelant qu’avec les inscriptions viennent les séances d’entraînements hebdomadaires supervisées. À ce chapitre, il mentionne que c’est le Constantin Alain Roy qui assume le rôle de coach de leur équipe. M. Roy avait fait l’objet d’un article publié en 2015 par Le Reflet en raison de ses courses quotidiennes de 10 km.

Pour une bonne cause

Les fonds amassés à l’occasion de ce défi sportif iront à la Fondation Jeunes en Tête. L’organisme a pour mission d’aider à travers le Québec les adolescents en détresse ou en voie de l’être. La Fondation apporte son soutien aux organismes communautaires qui mettent sur pied des programmes préventifs pour le bien-être des jeunes. Issue de la fusion de la Fondation des maladies mentales et la Fondation Québec Jeunes, la Fondation Jeunes en Tête mobilise plus de 324 écoles et près de 50 organismes communautaires à travers tout le Québec, lit-on sur le site du Défi challenge Québec 800 Morneau Shepell.