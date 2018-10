Admirez la construction époustouflante de la Nissan GT-R50 par Italdesign

Article par Olivier Beaulieu

L’été dernier, l’équipe du Guide de l’auto vous apprenait la création d’une édition spéciale de la Nissan GT-R en partenariat avec Italdesign pour fêter le 50e anniversaire de la voiture. Au festival Goodwood, ladite voiture a été vue sur la piste, mais depuis, aucun signe de vie de l’un ou l’autre des deux partis! Voilà que quelques semaines plus tard, le manufacturier dévoile une vidéo montrant certaines étapes lors de la conception du véhicule chez Italdesign. Quel beau travail!

La Nissan GT-R50 se différencie de sa sœur, la GT-R conventionnelle. Effectivement, elle a emprunté un moteur V6 biturbo de 3,8 litres à la version NISMO, faisant grimper sa puissance à 720 chevaux et son couple généreux à un estimé à 575 livres-pied. Le tout est jumelé à une boîte à six rapports avec double embrayage, une transmission intégrale et une nouvelle suspension. Par ailleurs, on a équipé la GT-R50 de freins Brembo et d’un ensemble de pneus Michelin Pilot Super Sport de 21 pouces.

La GT-R50 s’est détaillée à plus d’un million de dollars et a été produite en seulement 50 exemplaires. Prenez quelques minutes pour jeter un coup d’œil à la fabrication de la voiture. Et si vous ne parlez pas italien, des sous-titres anglais sont également disponibles. Bon visionnement.