Adolescent de Saint-Philippe disparu

Crédit photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande la collaboration du public afin de retrouver un adolescent de 16 ans qui a été vu pour la dernière fois le dimanche 28 octobre, vers 13h30, à La Prairie.

Gabriel Fortin demeure à Saint-Philippe. Il mesure 1,78 mètre (5 pi 8 po) et pèse environ 58 kg (128 lb). Il a les yeux bleus et les cheveux rasés. Il porterait possiblement un manteau gris et noir avec une casquette noire, un pantalon beige, un chandail à manches longues noir avec en dessous un t-shirt Nike avec l’inscription dans le dos Just do it. Il avait un sac à dos à carreaux, principalement rouge avec plusieurs couleurs.

«Sa mère l’a reconduit à La Prairie et devait le reprendre à 21h, mais ce dernier ne s’est pas présenté. La dernière communication est vers 22h45. Nous avons des raisons de croire qu’il n’a plus son cellulaire avec lui. Sa mère craint pour son état de santé», informe la Régie.

Quiconque possède des informations peut communiquer avec le service d’urgence 911 ou le service de police de sa localité qui traitera l’information afin de permettre de retrouver Gabriel Fortin le plus rapidement possible.