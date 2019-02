Adolescente de 14 ans disparue

Crédit photo : Gracieuseté

La Sûreté du Québec est à la recherche de Cassandra Caron-Marin. Originaire de Saint-Hyacinthe, elle a été vue pour la dernière fois le 27 janvier, à Longueuil.

L’adolescente de 14 ans pourrait se trouver dans le secteur de Laval, près de la station de métro Cartier. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Cassandra Caron-Marin mesure 1,55 m (5 pi 1 po) et pèse 55 kg (122 lb). Elle a les cheveux roses et les yeux bruns et porte un piercing à la lèvre, du côté gauche.