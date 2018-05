Un agresseur sexuel de mineurs à nouveau accusé

Crédit photo : Gracieuseté

Déjà sous le coup d’une condamnation pour leurre et incitation à des contacts sexuels, Yannick Hudson fait face à de nouvelles accusations.

Les enquêteurs du Service de police de Châteauguay ont procédé à l’arrestation de l’homme de 36 ans, en lien avec des bris de condition et du harcèlement criminel.

«L’homme, qui était interdit de contact avec des jeunes de moins de 16 ans, se servait des groupes de jeux vidéo en ligne pour créer un lien avec des jeunes garçons. Yannick Hudson utilisait les pseudonymes suivants : « Yan Yan », « Yannick Martel » et « Yan Hudson »», indique la police de Châteauguay dans un communiqué vendredi.

Hudson a comparu au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield le 27 mars sous plusieurs chefs d’accusation, dont deux chefs de harcèlement envers deux jeunes hommes d’âge mineur et plusieurs chefs en lien avec l’omission de se conformer à un engagement, soit posséder un ordinateur, être en possession d’une console de jeux, avoir accès à Internet et communiquer de quelconque façon avec une personne âgée de moins de 16 ans. L’accusé est demeuré détenu.

Victimes recherchées

La police indique avoir identifié plusieurs victimes et croit qu’il pourrait y en avoir davantage, notamment en Estrie. Le service précise que les corps policiers travaillent en partenariat dans le dossier, sous la coordination de la Sûreté du Québec. Cette collaboration «permet d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et procéder à leur arrestation» et «vise à mieux protéger les victimes», fait part la police de Châteauguay.

Toute information dans cette affaire peut être transmise au sergent détective Jean-Pascal Guérette, du Service de police de Châteauguay, au 450 698-3867.

Le Service de police de Châteauguay rappelle qu’en tout temps, le public peut transmettre des informations de façon anonyme sur sa ligne Info confidentielle au 450 698-3229.