Aidants : les 4 bonnes raisons de demander du soutien

Crédit photo : Gracieuseté

L’aidant est la personne qui consacre régulièrement de son temps et de son énergie à aider un proche atteint dans son autonomie. Ainsi, il a souvent tendance à s’oublier dans la relation d’aide.

Voici donc quatre bonnes raisons de demander du soutien.

1. Apprendre à veiller à sa propre santé

Il est fréquent que le rôle d’aidant génère une situation épuisante, très difficile à gérer. Ainsi, près d’un aidant sur deux déclare souffrir de problèmes de santé qu’il n’avait pas avant d’être aidant, et un aidant sur trois est déjà atteint dans sa santé avant de demander de l’aide. Il est donc essentiel d’aller chercher du soutien pour connaître à l’avance ses propres limites ainsi que les ressources à disposition.

2. Pouvoir maintenir une meilleure relation avec son aidé

Demander de l’aide, c’est aussi en apprendre davantage sur l’état de santé de la personne aidée. Il est alors plus facile d’établir une communication sereine avec elle, et de trouver des solutions pour préparer l’avenir.

3. Conserver un cercle social

Il est important pour une personne aidante de conserver un cercle social, notamment en rencontrant d’autres aidants vivant la même situation. En effet, cela lui permet de tisser des liens et de se sentir entourée, moins coupée du monde à travers la relation d’aide. De nombreuses activités telles que les cafés-rencontres sont ainsi proposées par les organismes de la communauté.

4. S’outiller pour penser à soi

Enfin, les services de soutien destinés aux aidants sont une source d’astuces et de stratégies pour aider à vaincre les maux propres à l’aidance, qu’il s’agisse de l’épuisement, de la culpabilité ou encore du stress. L’aidant ainsi outillé sera mieux à même de prendre soin de lui, et donc d’apporter la meilleure aide possible à la personne aidée.

Pour plus d’information, contacter la ligne Info-Aidant au 1 855 852-7784.

René Le Bertre

Agent de communication du Centre de soutien entr’Aidants