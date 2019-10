Aide supérieure aux attentes de la PDG de Gravité Média

L’aide aux médias écrits annoncée le 2 octobre par le gouvernement Legault satisfait Julie Voyer, PDG de Gravité Média, propriétaire de quatre hebdomadaires et un mensuel sur la Rive-Sud, dont Le Reflet de Candiac.

«Je me réjouis grandement de l’annonce. Je sens qu’on nous a enfin écoutés et compris l’ampleur des enjeux que nous vivons tous. C’est beaucoup plus généreux que ce à quoi nous nous attendions», réagit la femme d’affaires.

«Ce soutien permettra d’assurer la poursuite de notre mission, soit d’offrir une information locale de qualité par nos salles de rédaction, qui est essentielle à notre démocratie, ajoute-t-elle. Et également d’assurer une qualité au niveau créatif par l’entremise de nos graphistes qui sont au cœur de la mise en page de nos journaux.»

Mme Voyer estime que le geste de Québec constitue «un grand pas en avant» mais que «le combat n’est pas terminé».

«Espérons que le fédéral viendra s’arrimer à la même hauteur en augmentant le cap salarial et le montant du crédit à 35 %, fait-elle part. Le gouvernement devra aussi faire face à l’iniquité fiscale et réglementaire du web.»