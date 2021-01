Airmedic devient partenaire d’une application de télémédecine

Originalement pensée pour soutenir les membres de l’entreprise de secours médical d’urgence Airmedic, basée dans l’arr. de Saint-Hubert, l’application Olive lancée le 25 janvier offre un service de télémédecine à l’ensemble de la population, rendant accessible en tout temps une consultation avec un expert de la santé.

En devenant membre de la clinique de santé virtuelle Olive au moyen d’une adhésion mensuelle, il est possible de consulter un expert de la santé – infirmière, infirmière-clinicienne, médecin – directement à partir d’un cellulaire ou d’une tablette. Aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire. La consultation se déroule par vidéo.

«C’est un outil axé sur l’humain», insiste Stephan Huot, président d’Olive, dont les bureaux sont situés à Brossard.

«L’application est conçue pour donner directement accès à un professionnel, qui prend en charge un problème et qui proposera la meilleure solution», détaille Carl Guérard, chef d’exploitation d’Olive, dans la vidéo de lancement.

Le client peut au besoin être référé à un autre professionnel de la santé ou peut être dirigé vers une consultation en clinique, lorsque nécessaire.

Le médecin expert-conseil chez Olive Marc Gosselin, qui a étudié le phénomène de la télémédecine en régions isolées, explique la volonté de l’entreprise d’offrir une expérience qui se rapproche le plus possible d’une consultation en clinique et de viser la collaboration de plusieurs professionnels de la santé.

Il vante les mérites de la télémédecine, dont la pratique a explosé durant la pandémie. Cela permet entre autres de limiter les déplacements parfois difficiles à gérer pour les personnes ayant une maladie chronique. Dans le contexte de la pandémie, une consultation virtuelle demeure aussi plus sécuritaire.

Selon le Dr Sanjeev Sirpal, médecin au sein de l’équipe médicale d’Olive, plusieurs problèmes peuvent être résolus en consultation à distance.

Bien que des experts sont disponibles à toute heure de la journée, le Dr Sirpal encourage une «utilisation raisonnable des ressources».

Le déploiement de cette application représente 10 mois de travail.

Airmedic

Grâce à un partenariat avec Airmedic, dont Stephan Huot est propriétaire, les membres d’Olive ont aussi accès aux services d’assistance médicale en régions rurales et éloignées de la compagnie de Saint-Hubert.

Les membres d’Airmedic ont aussi accès aux services d’Olive.

«Le concept d’Olive est né d’un désir de bonifier l’offre à nos membres d’Airmedic, informe Sophie Larochelle, chef de la direction chez Airmedic. La complémentarité de nos services était toute naturelle.»

Olive est la seule application au pays dotée d’un bouton d’urgence. Le patient sera dirigé vers la centrale d’urgence d’Airmedic, qui pourrait au besoin déployer une ambulance ou un hélicoptère.