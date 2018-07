Ajouter un moteur de moto à une voiture pour enfant? Go! On le fait!

Article par Olivier Beaulieu

Le web possède l’avantage de partager des projets, des idées et des concepts au monde entier. Et si la réalisation est bonne, elle deviendra fort probablement virale. Grind Hard Plumbing Co., une compagnie de préparation et d’assemblage, fabrique des véhicules plus ou moins dignes de ce nom. Mais dernièrement, elle a publié une vidéo qui a fait le tour de la toile, jumelant un petit kart, un motocross et une Ford Mustang rose pour enfant. Le résultat? Une vitesse maximale de 115 km/h!

Cette réalisation est à la fois simple et complexe. Les deux ouvriers se sont procuré un kart usagé à partir de Facebook Marketplace pour la somme de 250 $US. Ils ont ensuite tout retiré de la voiture, incluant le moteur, pour ne conserver que la structure qui était en bon état. Ils ont rétréci le châssis de manière à ce que la carrosserie de la Mustang rose pour enfant soit de la bonne taille et ils ont ajouté le moteur de 240 cc d’un motocross Honda CRF230. Ne restait plus qu’à ajouter un banc et le tour était joué. Côté transmission, on a installé une poignée d’embrayage directement au volant et le levier de vitesses se retrouve dans l’habitacle de la voiture.

Il y a quelques jours, les protagonistes ont mis leur petit bolide à l’épreuve dans une course. Croyez-le ou non, cette voiture aux allures inoffensives a atteint la vitesse prodigieuse de 115 km/h, avec un 0-100 km/h en six secondes et des poussières! Rappelons ici que la voiture rose pour enfant originale ne peut atteindre que 4 km/h…

Sur la chaîne YouTube de Grind Hard Plumbing Co., on apprend que le projet n’a demandé que cinq jours à réaliser. Alors, qu’attendez-vous ?