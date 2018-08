Alain Therrien critique le sens éthique de la caquiste Danielle McCann

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le député sortant dans Sanguinet, le péquiste Alain Therrien, remet en question le sens éthique de son adversaire caquiste, Danielle McCann à la suite d’un article publié par Le Journal de Montréal, le 26 août.

On y apprenait que Mme McCann avait accordé un contrat de 466 350$ de gré à gré à la compagnie Proaction alors qu’elle était à la tête du CSSS du Sud-Ouest-Verdun en 2011. Or, «les contrats d’une valeur de plus de 100 000$ devaient, sauf exception, faire l’objet d’un appel aux soumissions», lit-on dans l’article.

«Oui, il est permis de donner un contrat sans appel d’offre dans l’urgence. Par contre, pour justifier son utilisation, il faut justement une question d’urgence, comme, par exemple, une catastrophe naturelle. Une réforme technocratique, ce n’est pas une situation d’urgence», a fait savoir par voie de communiqué Alain Therrien.

Selon ce dernier, la CAQ a tenté, en réaction à cette nouvelle, de défendre sa candidate «en affirmant que la commande venait du ministre libéral de la Santé de l’époque. Pour moi, poursuit le député sortant, cela m’indique que Mme McCann n’a pas de scrupule à fermer les yeux devant l’éthique d’octroi de contrat, tant que la commande provient de plus haut.»

L’octroi de ce contrat avait été remis en question à la suite d’une vérification commandée en 2013 par le ministre de la Santé de l’époque Réjean Hébert, toujours d’après Le Journal de Montréal.

Le Reflet a communiqué avec la CAQ et attend la réaction de Mme McCann.