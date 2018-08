Alain Therrien inaugure son local électoral

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le candidat du Parti québécois dans Sanguinet, Alain Therrien, a officiellement lancé sa campagne et a du même coup inauguré son local électoral de la rue Saint-Pierre, le samedi 25 août, à Saint-Constant.

Le député sortant s’est exprimé devant ses parisans sur différents enjeux. «Il faut sérieusement et rigoureusement s’attaquer aux problèmes de transport et de circulation que nous vivons quotidiennement, au sous-financement de nos écoles, aux services aux ainés et à la qualité des services étatiques qui sont à l’agonie après 15 ans d’austérité de régime libéral», a-t-il dit.

C’est sur ces thèmes et de nombreux autres que la campagne d’Alain Therrien s’orientera. De nombreux engagements seront dévoilés dans les prochaines semaines, a indiqué son équipe par voie de communiqué.

À propos des sondages nationaux qui semblent favoriser la CAQ, Alain Therrien estime que les électeurs de Sanguinet sauront faire la part des choses afin qu’ils choisissent un député qui vit auprès d’eux.

«La réalité du terrain parle beaucoup. Chaque jour, je vois des gens heureux de mon travail et de mon engagement dans la communauté. Ils sont plus que satisfait de l’arrivée prochaine du Cégep, projet auquel je travaille depuis 2012. Surtout, les électeurs savent que je réside dans la circonscription, que je vis au quotidien les mêmes problèmes que tout monde. Je suis donc bien placé pour trouver des solutions et j’entends bien poursuivre sur ma lancée et régler un par un les dossiers comme je le fais depuis 6 ans», a-t-il affirmé.

Il a invité les électeurs à se montrer attentifs aux engagements des candidats locaux et à se prévaloir de son droit de vote le 1<@V>er<@$p> octobre.