RETROUVÉES – Alerte Amber pour retrouver deux fillettes et leur mère

MISE À JOUR À 18H50 – Les fillettes ont été retrouvées saines et sauves.

La Sûreté du Québec a émis une Alerte Amber pour retrouver deux fillettes de 7 et 2 ans qui aurait été enlevées par leur mère dans la région de Terrebonne.

Dayana Di Menna, 7 ans, mesure 1,4 mètre et a les cheveux et les yeux bruns. Il lui manque deux dents à l’avant. Sa sœur, Liana, 2 ans, mesure 76 centimètres et a les cheveux blonds et les yeux bruns verts.

Les deux enfants ont été enlevés à Terrebonne, le 13 décembre à 15h, par leur mère, Jessica Kate Boulet, 34 ans.

Elles ont été vues pour la dernière fois dans un Land Rover Discovery, bleu, 2019, portant la plaque F M V 6 8 2 3.

Les personnes détenant de l’information les concernant sont priées de contacter le 9-1-1. Les policiers recommandent de ne pas approcher la suspecte.