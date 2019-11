Alex Francoeur accède à la finale de Révolution dans l’émotion

L’aventure exceptionnelle du danseur constantin Alex Francoeur et de son partenaire Alexandre Carlos s’est poursuivie lors d’un moment riche en émotions en demi-finale de Révolution, diffusée le 24 novembre. Le duo a livré une performance personnelle qui lui a permis d’accéder à la finale.

«Ce numéro est notre plus grand moment de fierté jusqu’à maintenant, a confié Alex Francoeur au Reflet, le lendemain de la diffusion de sa performance. Ce matin, j’avais plus de 1 000 messages et de confidences.»

Encore ébranlé de la vague d’amour sur laquelle il surfe depuis le début de sa participation à l’émission télévisée, Alex Francoeur explique qu’il y a quelques années, il n’aurait pas eu la force de se montrer aussi vulnérable dans son art.

Pour l’étape de la demi-finale, les 10 participants devaient raconter une histoire avec leur chorégraphie. Alex et Alex ont interprété celle d’un fils qui annonce à son père qu’il est homosexuel, un moment qu’ils ont tous deux vécu à l’adolescence.

«Je suis à une place dans ma vie où j’ai la maturité et la confiance en qui je suis pour le faire […] Le processus de création a été extrêmement difficile. Il a fallu aller rechercher des sentiments qu’on croyait un peu oubliés», laisse savoir le danseur.

Alex Francoeur s’avoue surpris, entre autres, de la réaction forte des Twins, juges à l’émission et de celle du public. Les maîtres se sont eux-mêmes ouverts sur leur relation difficile avec leur père.

«On a fait le choix de se mettre à nu sur scène. Le fait que ce qu’on a créé donne envie à d’autre de le faire à leur tour, c’est un cadeau», exprime-t-il ému.

Il ajoute que c’est une pièce exigeante à performer, car elle doit être «ressentie dans le moment présent et non jouée. Tu deviens chamboulé chaque fois».

Famille

Les téléspectateurs de Révolution ont également été témoins d’un moment familial touchant. Lorsque les deux Alex ont terminé leur numéro, leurs pères respectifs les attendaient au bord de la scène, en larmes, pour les serrer dans leurs bras. Ceux-ci n’avaient pas vu la performance au préalable.

«Tu ne vis pas ça avec ta famille dans une vie, normalement», dit-il.

Interprétation

La force d’interprétation du duo de danseurs a été soulignée plusieurs fois au courant de la 2e saison de Révolution. Ils ne se doutaient pas que ce serait leur plus grand atout.

«C’est quelque chose d’inné chez nous deux. On ne s’en aperçoit plus. De se le faire dire aussi souvent nous a ouvert les yeux. On a poussé ça dans notre désir de raconter des histoires sur scène», laisse-t-il savoir.

Le grand public a découvert la force de la danse, croit l’artiste.

«J’ai beaucoup de gens qui m’écrivent que, même sans explications, ils ont compris l’histoire. C’est beau. J’ai réussi mon travail. J’ai réussi à transmettre quelque chose avec mon corps sans dire un mot. C’est fort», dit le danseur.

Finale et tournée

Alex et Alex ont obtenu 91 points pour leur performance, les plaçant en deuxième position, soit un point derrière les premiers. Ce résultat leur permet non seulement d’accéder à la finale, mais leur donne également une place sur le spectacle Révolution qui partira en tournée au Québec, du 20 février au 29 mars.

Pour la finale qui sera diffusée le 1er décembre, sur les ondes de TVA, à 19h, le duo de danseur a l’intention de raconter à nouveau une histoire et de toucher les maîtres et le public. La barre est haute, admet Alex Francoeur, mais il a bien l’intention de la franchir et de tout donner en montant sur la scène une dernière fois.

