Alfa Romeo et Maserati 2019 : fringantes bagnoles italiennes

Article par Marc Lachapelle

Le Guide de l’auto s’envole cette semaine vers Ann Arbor, à l’ouest de Detroit, au Michigan, pour découvrir ce que les légendaires marques italiennes Alfa Romeo et Maserati nous réservent pour l’année-modèle 2019.

Alfa Romeo a connu une croissance impressionnante chez nous ces deux dernières années, avec le lancement des berlines Giulia et l’apparition du VUS Stelvio, à l’automne 2017. La présence des spectaculaires versions Quadrifoglio, propulsées par un V6 biturbo de 2,9 litres et 505 chevaux dressés avec l’aide de Ferrari, n’a certainement pas nui!

Après avoir augmenté de 1 209% pour l’ensemble du marché canadien l’an dernier – vous avez bien lu, ce n’est pas une erreur de chiffres – les ventes d’Alfa Romeo ont grimpé encore de 604% durant les quatre premiers mois de 2018, par rapport au premier tiers de l’an dernier.

Maserati poursuit sur sa lancée, elle aussi. C’est le moins que l’on puisse dire, avec des ventes mondiales qui ont augmenté de 700% depuis 2011, soulevées d’abord par la berline Ghibli, lancée en 2014 alors qu’on célébrait le centenaire de la marque, et ensuite par l’arrivée du Levante, son premier utilitaire sport, en 2017.

Pendant qu’elle développe le tandem coupé/décapotable Alfieri à propulsion électrique, un nouvel utilitaire sport de taille moyenne, quelques hybrides et des versions entièrement remodelées de la grande berline Quattroporte et du Levante, en collaborant avec Ferrari dans plusieurs cas, Maserati a sûrement soigné ses modèles actuels pour 2019.

Revenez voir et lire ce que nous allons apprendre sur les versions les plus fraîches de toutes ces belles voitures italiennes et nos premières impressions de conduite, dans une semaine environ, sur le site du Guide de l’auto.