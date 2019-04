Alfa Romeo lance des éditions limitées Quadrifoglio NRING

Article par Guillaume Rivard

Rendant hommage aux décennies de succès d’Alfa Romeo sur le fameux circuit du Nürburgring, les nouvelles éditions limitées Giulia et Stelvio Quadrifoglio NRING 2019 ont été dévoilées aujourd’hui au Salon de l’auto de New York.

Après tout, c’est sur la piste surnommée « Green Hell » que la Giulia Quadrifoglio a réalisé un chrono de 7:32 minutes, établissant un record mondial pour les voitures de série à cinq places. De son côté, le Stelvio Quadrifoglio y a complété un tour en 7:51 minutes, devenant le VUS de série le plus rapide parmi ceux vendus en Amérique du Nord.

« Aujourd’hui, nous honorons non seulement ce qu’Alfa Romeo représente dans le monde de l’automobile, mais aussi en tant que marque légendaire aux triomphes historiques en course et sur le Nürburgring, a déclaré le grand patron d’Alfa Romeo, Tim Kuniskis. Les amateurs en Amérique du Nord pourront désormais goûter à cette tradition en prenant le volant de ces véhicules Quadrifoglio NRING offerts en édition limitée. »

Les éditions limitées Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio NRING 2019 se démarquent avec une peinture de couleur gris mat, des boîtiers de rétroviseurs et une calandre en fibre de carbone, des étriers de freins rouges ornés de la mention Alfa Romeo en blanc ainsi que des jantes en aluminium foncé à cinq ouvertures d’un diamètre de 19 pouces (Giulia) ou de 20 pouces (Stelvio). La berline comprend aussi un toit en fibre de carbone, tandis que le VUS possède un toit ouvrant à deux panneaux et des plaques de seuil en fibre de carbone.

À l’intérieur, au-delà de l’inscription numérotée sur la console du côté passager, on retrouve un volant en fibre de carbone et des surfaces en cuir deux tons (noir et rouge) avec des coutures rouges. La Giulia Quadrifoglio NRING ajoute des plaques de seuil illuminées en fibre de carbone et, en option, des sièges de course Sparco avec un cadre en fibre de carbone.

Quelques améliorations à la mécanique et au châssis auraient été appréciées aussi, mais ce n’est pas le cas. Le V6 biturbo de 2,9 litres génère toujours 505 chevaux; dans le Stelvio Quadrifoglio, il permet d’accélérer de 0 à 96 km/h (60 mi/h) en seulement 3,6 secondes, tout comme le Lamborghini Urus.

Les modèles Quadrifoglio NRING seront en vente vers la fin du printemps, mais faites vite : à peine 110 exemplaires ont été alloués au marché nord-américain, dont dix pour le Canada (cinq Giulia et cinq Stelvio). Les prix n’ont pas encore été annoncés.