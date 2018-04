Alfa Romeo pourrait introduire un coupé Giulia de 641 chevaux

Article par William Clavey

Selon le site britannique Autocar, la marque italienne Alfa Romeo est actuellement sur le point de concevoir une version hybride de sa berline sport, la Giulia. Les sources divulguent que le bolide serait en réalité une déclinaison coupé sport, empruntant sa technologie des voitures de course de type formule 1.

L’impact du retour en piste

On sait qu’Alfa Romeo a récemment annoncé son éventuel retour en F1, alors il est tout à fait normal que le constructeur développe une mécanique hybride comprenant un système de régénération d’énergie avancé. Si un coupé Giulia voyait le jour, il serait disponible en deux saveurs hybrides, soit avec le quatre cylindres turbo de 2,0 litres et le V6 biturbo de 2,9 litres existants. Alfa Romeo parlerait d’une puissance combinée de 345 chevaux pour le 2,0 litres et, attachez-vous bien, 641 chevaux pour le V6!

Équipée ainsi, une Giulia coupé qui, selon les rumeurs actuelles, se surnommerait la Giulia Sprint comme autrefois, ferait concurrence à la BMW M4, l’Audi RS 5 et la Mercedes-AMG C 63 S coupé.

La seule image illustrant cette intrigante rumeur est celle que vous voyez ici, qui est en réalité un rendu créé par Autocar. À l’heure actuelle, Alfa Romeo ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une telle bête, mais l’information semble très crédible. Nous savons même que le système de récupération d’énergie sera développé et mis à l’essai par Ferrari et Magneti Marelli, comme ce qui a été le cas lors du développement de la Ferrari LaFerrari. Ça nous semble assez sérieux!

Pour le moment, nous ne savons pas si un tel coupé sport italien sera commercialisé, ni quand, mais la nouvelle nous interpelle tout de même. Nous vous en dirons davantage lorsqu’on en saura plus.