Amazon aura un centre d’opérations sur la Rive-Sud

Le site de vente en ligne Amazon aura prochainement un deuxième centre d’opérations au Québec et celui-ci sera situé dans l’arr. de Saint-Hubert.

Les nouvelles installations seront opérationnelles d’ici la prochaine période des Fêtes.

Dans ce nouveau centre, les employés trieront les paquets par code postal. Ceux-ci seront ensuite transmis aux habituels réseaux de partenaires transporteurs ou au réseau de postes de livraison d’Amazon.

L’entreprise cherche d’ailleurs à pourvoir des emplois à temps plein et à temps partiel en vue de l’ouverture de ce nouveau centre.

Au Québec, 300 personnes travaillent pour Amazon. Au Canada, ce nombre s’élève à 13 500.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’entreprise a investi plus de 800 millions de dollars américains durant le premier semestre de l’année afin d’instaurer des mesures de sécurité telles que la prise de température ainsi que le port du masque et de gants. Des protocoles de nettoyage ont également été mis en place et des postes de désinfection ont été installés.