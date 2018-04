Amazon livre vos colis directement dans votre voiture Volvo ou GM

Article par Olivier Beaulieu

Depuis quelques mois, Amazon fait la promotion de sa livraison à domicile performante aux États-Unis. En une seule journée, il vous est possible de vous faire livrer des colis que ce soit par drone, par courrier à domicile ou… directement dans votre voiture?

Eh oui! Dorénavant, le constructeur Volvo a annoncé qu’il permettrait à ses propriétaires de se faire livrer leur colis Amazon directement dans leur voiture à partir de l’application mobile. Cette action s’inscrit dans une série d’initiatives du manufacturier de connecter ses voitures aux multiples technologies disponibles sur le marché.

La livraison dans votre voiture est dorénavant disponible dans 37 villes des États-Unis, réparties d’un océan à un autre.

Pour utiliser ce service, vous n’avez qu’à télécharger deux applications : Amazon Key App et Volvo On Call. Une fois ces deux applications téléchargées, vous pourrez les lier et indiquer l’endroit où votre voiture est stationnée. Vous n’avez par la suite qu’à sélectionner les articles qui vous intéressent et, lorsque viendra le temps de payer le contenu de votre panier, vous pourrez sélectionner l’option in-car delivery sans frais supplémentaire. Une notification vous sera envoyée lorsque le colis sera livré à votre auto et que les portes seront verrouillées.

General Motors a lancé ce même service aujourd’hui pour les propriétaires des marques Buick, Chevrolet, GMC et Cadillac. La livraison des colis Amazon dans ses voitures fonctionne de la même façon que chez Volvo et il est disponible dans les mêmes villes. Ce service est très pratique, mais les Étatsuniens auront-ils confiance qu’un inconnu puisse déverrouiller les portières de leur véhicule? Et vous, seriez-vous en confiance?