Amélie Paradis fait fureur à The Voice Kids France

Les quatre juges de The Voice Kids France se sont retournés pour Amélie Paradis lors des auditions à l’aveugle qui étaient diffusées le 13 septembre.

La chanteuse de 13 ans a interprété Stone cold de Demi Lovato. Ça n’aura pris que 20 secondes avant que Soprano et Amel Bent ne se retournent. Jenifer a suivi quelques secondes plus tard, alors que Patrick Fiori a attendu à la toute fin de la chanson. La native de Delson était visiblement émue en terminant sa performance.

«Quelle voix tu as! Quelle technique!» a lancé d’entrée de jeu Jenifer.

«Tu n’étais plus avec nous un moment, a renchérit Soprano. Tu étais là, tu chantais, tu fermais les yeux et tu es partie dans une autre galaxie, et nous, on était tous là en train de se dire “mais on veut aller avec elle, ç’a l’air d’être magnifique”. Merci pour le cadeau que tu nous as fait.»

«Tu ne peux plus te cacher, c’est fini parce que ta voix te trahira dans le bon sens à chaque fois, a poursuivi Patrick Fiori. Parce que tu n’es pas une deuxième ligne, tu es une première ligne. C’est ce que je veux te dire. Ta voix, c’est un mélange de puissance, de douceur et de technique. Et crois-moi, j’ai rarement entendu quelqu’un qui chante aussi bien que toi.»

«Je me suis retournée très rapidement parce que, dès les premières notes, j’ai été séduite, a pour sa part dit Amel Bent. Tu as choisi une chanson d’une artiste que j’aime beaucoup, Demi Lovato. C’est pour moi le symbole de ces chanteuses qui ont et la force et la faiblesse. C’est leur faiblesse qui nourrit leur force et leur force qui nourrit leur faiblesse. Ce mélange est incroyable et c’est ce que j’ai ressenti en t’entendant chanter. Tu m’as transportée. Merci, c’était fabuleux.»

Patrick Fiori et Soprano se sont ensuite agenouillés sur scène, suppliant la jeune chanteuse d’aller dans leur équipe. Elle a toutefois opté pour Amel Bent. La prochaine étape sera les champs de bataille, dans quelques semaines.