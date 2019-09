Amende de 3 000 $ à un ancien député pour conduite avec les facultés affaiblies

L’ex-député de Beauharnois, Guy Leclair, a écopé d’une amende de 3 000$ après avoir plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, jeudi matin au palais de justice de Valleyfield.

La juge Marie-Chantal Doucet a entériné la suggestion commune soumise par la poursuite et l’avocat de M. Leclair, Me Guy Lalonde. La seconde accusation à laquelle il faisait face, soit de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, a été abandonnée.

Présent en salle d’audience, Guy Leclair a reconnu les faits présentés par la poursuite, rappelant qu’il avait été arrêté le 13 juillet 2018 au service au volant du restaurant McDonalds de la rue Dufferin. Le rapport de police faisait état d’une forte odeur d’alcool qui se dégageait de son véhicule et d’un individu aux yeux rouges et vitreux et qui oscillait lorsque les policiers lui ont demandé de se déplacer à l’extérieur du véhicule.

Notons que ces événements étaient survenus en pleine campagne électorale et que M. Leclair avait été contraint de se retirer de la course.

Son avocat, Me Guy Lalonde, a rappelé à la juge que, malgré un antécédent similaire survenu en 2013, le cas de M. Leclair constituait un événement ponctuel et que l’accusé n’avait pas de problème d’alcool. Il a aussi mentionné que l’ex-député avait déjà subi les conséquences de ses actes en raison de la médiatisation de cette cause.

Guy Leclair disposera de 12 mois pour acquitter l’amende de 3 000$, en plus de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 18 mois. Il n’a émis aucun commentaire à sa sortie du tribunal.