Amende salée pour un contrebandier de Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté - Revenu Québec

La Cour du Québec a condamné Stéphane Babin, de Sainte-Catherine, à payer une amende de 137 278$ pour des infractions liées à la contrebande de tabac commises il y a plus de deux ans, informe Revenu Québec dans un communiqué publié le 4 février.

L’individu a été arrêté dans le cadre d’une opération menée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Lors d’une perquisition le 2 mai 2017, les corps policiers ont saisi plus de 921 kilos de tabac de contrebande dans son véhicule garé à Huntingdon, ainsi que des documents et des téléphones cellulaires.

«La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la suspension du permis de conduire de M. Babin pour une période de 30 jours», indique Revenu Québec.

Le résident de Sainte-Catherine a quatre mois pour remettre l’argent.

Six autres contrevenants d’ailleurs au Québec ont également été condamnés à payer des amendes allant de 65 000$ à 146 000$.