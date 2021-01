Ancien golf : le Groupe Maison Candiac invite les citoyens à repenser le site avec lui

Dans la foulée de sa consultation citoyenne pour développer l’ancien terrain de golf de Candiac, le Groupe Maison Candiac qui l’a acquis lance un appel aux citoyens pour qu’ils déposent leur candidature afin de siéger sur les comités qu’il met en place.

Environ une trentaine de résidents sont recherchés pour combler les places au sein de quatre comités de travail: le comité environnement, de planification urbaine, des loisirs, de la culture et de la collectivité, ainsi que le comité riverains. Ils pourront ainsi émettre leur opinion.

Les travaux des comités permettront d’influencer la vision préliminaire du Groupe Maison Candiac.

«Nous sommes à la recherche de citoyens et de bénévoles engagés, qui aiment leur communauté et qui sont désireux de contribuer à son développement harmonieux», avise le président et fondateur du Groupe Maison Candiac, Maryo Lamothe.

Les citoyens intéressés doivent remplir un formulaire disponible sur le site www.groupemaisoncandiac.com d’ici le mardi 2 février. Le choix sera fait de manière à assurer une représentativité des quartiers, une diversité des sexes et de l’âge des participants.

La création de ces comités fait suite à une journée porte ouverte du Groupe Maison Candiac à l’ancien club house, en septembre, où le promoteur a annoncé qu’il prévoyait conserver 20% des espaces verts de l’ancien golf, soit le double prévu par la loi.

En parallèle

Cette démarche de consultation du promoteur se déroule en parallèle de celle de la Ville. Candiac a aussi mis en place un tel processus, échelonné sur un an. Lors de la première rencontre tenue de façon virtuelle, en octobre, le maire Normand Dyotte a rappelé que rien n’oblige la Municipalité à changer le zonage du terrain, soit sa vocation récréative, mais qu’elle veut encadrer la réflexion des citoyens.

À lire aussi : Le Regroupement des résidents de Candiac veut conserver l’intégralité de l’ancien golf