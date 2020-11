Ancienne briqueterie : la date de la prochaine rencontre de participation citoyenne est connue

La troisième rencontre de participation citoyenne portant sur l’avenir du terrain de l’ancienne briqueterie, à La Prairie, aura lieu le 9 décembre, à 19h, par le biais d’une sur la plateforme Zoom. La Ville de La Prairie en a fait l’annonce par voie de communiqué, le 20 novembre.

Cette rencontre, qui fait suite à celles de janvier et de juin, aura deux objectifs précis, indique la Ville. D’abord de «déterminer et prioriser les critères essentiels au développement du site», puis «d’identifier et de moduler les principales options de développement du secteur en regard des critères précédemment établis».

La Prairie affirme que les options de développement du site retenues au terme de la rencontre seront présentées au printemps, lors d’une autre rencontre de participation citoyenne.

«C’est avec les Laprairiens que l’on veut mettre en place les grandes lignes du Programme particulier d’urbanisme (PPU) ou du Plan d’aménagement d’ensemble (PAE), qui déterminera la répartition finale des fonctions urbaines du site», soutient le maire Donat Serres en invitant les citoyens à participer en grand nombre à la rencontre.

Pour accéder à la rencontre, les personnes intéressées devront se rendre au https://respublica.zoom.us/j/96427268551 le moment venu.