Andrew Scheer et Valérie Plante de passage dans la région

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, étaient respectivement de passage à Delson et à Candiac, le 23 mai.

M. Scheer a pris part à une table ronde pour présenter un plan afin de lutter contre la traite de personnes et l’exploitation sexuelle.

Christian Ouellette, maire de Delson, Pierre-Paul Hus, député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles et responsable de la Sécurité publique, ainsi que Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur et porte-parole des victimes d’actes criminels, ont participé à la rencontre. D’autres intervenants et organismes, dont la police du Roussillon et de Longueuil, l’équipe provinciale intégrée de lutte à l’exploitation sexuelle, le Réseau Enfants-Retour, le Centre jeunesse de Montréal et Prévention jeunesse étaient aussi présents.

Présente à la discussion, la candidate conservatrice à La Prairie, Isabelle Lapointe, présente pour la discussion, a déclaré par voie de communiqué que sa circonscription «n’est pas épargnée par ce fléau».

Réagissant à cette déclaration, la Régie intermunicipale de police Roussillon a tenu à rassurer la population en soutenant que la situation n’est pas alarmante sur le territoire. Elle réplique que ce n’est pas un fléau, comparativement à l’alcool au volant, par exemple.

«C’est une problématique qui touche le Grand Montréal. Nous collaborons avec d’autres corps de police pour s’y attaquer», a dit Geneviève Boudreault, porte-parole à la Régie.

Néanmoins, la police reste à l’affût et assure une présence dans les établissements scolaires de la région.

Valérie Plante

La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) était pour sa part de passage à Candiac dans le cadre de sa tournée des villes de la Couronne-Sud.

Elle a pris connaissance de quelques réalisations et projets de Candiac, dont le quartier TOD et la navette autonome, qu’elle a essayée. Normand Dyotte, maire de la Municipalité, a remis à Mme Plante une médaille du conseil de la Ville.