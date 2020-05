Animez vos conversations avec l’ajout d’avatars dans Facebook & Messenger

Facebook lance ses propres avatars dans ses applications mobiles Facebook et Messenger afin de nous permettre d’animer nos conversations avec parents et amis ainsi que dans les commentaires des publications.

Lancés il y a presque un an en Australie, ces avatars complètement personnalisables sont présentement en phase de déploiement un peu partout autour du monde.

Facebook ajoute des avatars personnalisables dans les conversations et les commentaires.

Emojis, Memojis, Animojis, Stickers, Gif, non, mais il y a en as-tu des bébelles pour animer nos conversations?

Facebook n’est pourtant pas en reste alors qu’il lance de nouveaux avatars personnalisables dans ses applications mobiles Facebook et Messenger.

Quand Facebook copie Bitmoji

Qu’est-ce donc que ces nouveaux avatars? Il s’agit de petits dessins que l’on peut personnaliser à notre image et que l’on peut utiliser comme autocollants (stickers) dans nos conversations, dans les commentaires des publications Facebook ou encore comme photo de profil.

Un doute vous traverse l’esprit alors que vous vous dites avoir déjà vu ça quelque part?

C’est normal, puisque c’est exactement le même principe que ce que propose l’application Bitmoji depuis 2014…

Les avatars de Messenger ressemblent beaucoup à ceux de Bitmoji. Crédit : TechCrunch

La différence se trouve dans la personnalisation

Qu’est-ce qui différencie donc cet ajout de Facebook à l’application Bitmoji?

L’entreprise de Mark Zuckerberg explique qu’il y a davantage de personnalisation possible pour que le tout soit le plus réel et représentatif afin que personne ne soit mis de côté.

On peut effectivement personnaliser le visage de l’avatar de 18 traits différents, en plus de pouvoir modifier la forme du corps, la coiffure et les vêtements.

Une fois notre avatar créé, celui-ci se retrouve dans l’onglet Stickers de notre clavier lorsque nous sommes dans une conversation Messenger ou en commentaire d’une publication Facebook.

Voici comment faire son avatar personnalisé sur l’application mobile de Facebook.

Comment créer son avatar depuis l’application mobile Facebook

Ouvrir l’application mobile de Facebook. Ouvrir le menu en cliquant sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Voir plus pour afficher le menu complet et sélectionner Avatars. Suivre les instructions du monde de création.

Une fois sauvegardés, ils sont automatiquement transférés à l’onglet des autocollants. On a simplement qu’à cliquer sur l’icône appropriée dans la section des commentaires ou des conversations dans Messenger comme on peut le voir dans la troisième photo ci-haut.

Puisque l’option est encore en phase de déploiement, c’est possible que ce ne soit pas tout le monde qui y ait accès.

Si c’est le cas, la seule chose à faire est de garder son application à jour et de retourner voir périodiquement alors qu’elle devrait être disponible à tous sous peu.

Créez des emojis à votre image avec cette application

Article publié sur francoischarron.com le 18 mai 2020