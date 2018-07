Une annonce importante en matière de loisir et de sport à Candiac

Les médias ont été conviés à une conférence de presse du député de La Prairie Richard Merlini, le jeudi 19 juillet en après-midi, au parc Haendel Candiac.

D’après l’invitation, on y promet une «annonce importante en matière de loisir et de sport pour la Ville». Le député s’exprimera au nom du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. Même s’il n’est pas possible pour le moment de connaître la nature de l’intervention, parions que plusieurs résidents aimeraient que l’annonce concerne le projet de complexe aquatique, un sujet cher aux citoyens et à la Ville depuis plusieurs années.

Plus de détails à venir.