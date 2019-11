Anthony s’en va au match des étoiles de la LNH à St. Louis

HOCKEY MINEUR. Pour la seconde fois en moins de quatre mois, le projet humanitaire «Jouer pour l’école» a fait des heureux, mardi, à Salaberry-de-Valleyfield alors qu’un jeune évoluant au sein de l’Association du hockey mineur local a appris qu’il s’envolera vers St. Louis (Missouri) en janvier prochain pour assister au match des étoiles de la Ligue Nationale de hockey.

En juillet dernier, Anthony Rinella était parmi les 25 récipiendaires d’équipements complets de hockey distribués grâce à l’initiative d’un policier de la Gendarmerie Royale du Canada, Sylvain Lemoyne. Cette semaine, le garçon âgé de 7 ans a été choyé une fois de plus quand il a gagné le tirage effectué auprès de quelque 200 hockeyeurs campivallensiens de niveau prénovice à pee-wee.

Comme en témoigne la photo accompagnant ce texte, le jeune Anthony a exulté de joie quand son nom a été prononcé dans la classe de 2e année à l’école Sainte-Agnès. Son père Francis et lui pourront vivre une expérience unique, du 23 au 26 janvier, dans la ville des champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis, à l’occasion de la 65e classique des étoiles.

Le voyage d’une valeur estimée à 3 000 $ comprend l’avion, l’hôtel et une paire de billets pour les rencontres qui seront disputées sur la patinoire du «Enterprise Centre», le dimanche 26 janvier. Les représentants des divisions Centrale, Pacifique, Atlantique et Métropolitaine en viendront aux prises dans des parties de 20 minutes jouées selon la formule 3 contre 3.

Lors de la remise des équipements en juillet, l’organisateur Sylvain Lemoyne avait proposé de faire le tirage parmi les 25 jeunes garçons et filles sélectionnés pour les sacs d’équipement dans 13 écoles primaires de Salaberry-de-Valleyfield, en ce qui concerne le voyage au match des étoiles. Il a été décidé peu après de rendre ce prix accessible à tous les hockeyeurs de l’AHMV, d’âge prénovice à pee-wee, et le sort a voulu que l’un des héritiers d’un équipement complet soit doublement récompensé.

Anthony Rinella, un jeune gardien de but, a difficilement pu contenir ses émotions quand il a été mis au courant de la bonne nouvelle. Le sergent Sylvain Lemoyne, un Campivallensien d’adoption depuis 2005, était accompagné d’un autre policier de la GRC, Dale Roy, pour immortaliser le moment dans la classe de l’enseignante Marianne Brisebois.

«Le but premier du programme ‘’Goals and Dreams’’, issu d’un partenariat avec l’Association des joueurs de la Ligue Nationale de Hockey, est de motiver les jeunes à bien faire à l’école tput en leur apportant un meilleur sentiment d’appartenance en les encourageant à pratiquer un sport d’équipe», a rappelé le policier philanthrope. «Le jeune doit avoir respecté deux valeurs fondamentales, un bon comportement et un effort soutenu», de spécifier Sylvain Lemoyne.

Des commandites obtenues auprès de 6 entreprises de la région, Jardins 4 Saisons, Pub O’Sim, General Dynamics, Nadiesel, Vinet & Lalonde avocats et Carrière Galipeau ont permis de compléter le montage financier du voyage à la partie des étoiles.