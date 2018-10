Appel à la vigilance sur les routes en milieu agricole

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay – Andrew Clark

Sur le thème En milieu agricole, soyez vigilant, différentes instances entreprennent cet automne une démarche de sensibilisation aux risques liés à la circulation en milieu agricole auprès des usagers de la route.

Plusieurs moyens de communication seront déployés en vue de promouvoir un meilleur partage de la route entre les véhicules agricoles et les autres types de véhicules durant les périodes intensives de travaux agricoles. Le principal outil est un panneau d’affichage aux couleurs du thème. Il sera mis à la disposition de l’ensemble des municipalités et des municipalités régionales de comté pour un déploiement stratégique sur leur réseau routier et sur le réseau du Ministère.

Cette opération mise sur pied par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et l’Union des producteurs agricoles, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec, est l’occasion de rappeler aux conducteurs qui circulent en zone agricole l’importance de réduire leur vitesse, de garder une bonne distance entre eux et le véhicule agricole qui les précède, d’être vigilants, patients et doublement prudents.