Appel de candidatures au prix du créateur de l’année en Montérégie

Crédit photo : Depositphotos

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Montérégie, lance l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année en Montérégie. Le prix sera remis, cette année, à un ou une artiste œuvrant en arts visuels, métiers d’art, arts numériques, cinéma ou vidéo.

Assorti d’un montant de 5 000$, il vise à reconnaître un artiste ou un écrivain qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de son œuvre. Le prix sera attribué lors d’une cérémonie organisée par Culture Montérégie en mars. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 7 décembre.

Les personnes intéressées trouveront tous les détails, incluant l’adresse à laquelle envoyer leur dossier, les critères d’évaluation, de même que le formulaire de mise en candidature sur le site Web du Conseil au www.calq.gouv.qc.ca.

Pour des renseignements complémentaires ou pour obtenir de l’aide gratuite dans la préparation de leur dossier de candidature, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Sabrina Brochu, agente de développement et de services aux membres à Culture Montérégie, au 450 651-0694 ou sans frais au 1 877 651-0694, poste 222, ou encore par courriel au sbrochu@culturemonteregie.qc.ca.

Par ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec veut promouvoir la création artistique en Montérégie, favoriser la reconnaissance d’artistes et d’écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur carrière et contribuer à leur rayonnement.