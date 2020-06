Appel de photos historiques de Delson

La Ville de Delson lance un appel à la population pour dénicher des photos liées à l’histoire de la Municipalité, afin qu’elles figurent sur des panneaux d’interprétation historique au parc du Centenaire.

Les photos recherchées doivent témoigner de diverses scènes du quotidien, d’anciens édifices, de paysages ou d’occasions de toutes sortes, pourvu qu’elles aient été prises à Delson, précise la Ville.

«Nous souhaitons couvrir plusieurs thématiques de notre histoire: les débuts de Delson, les briqueteries et le passé ferroviaire, des moments de vie quotidienne comme la fréquentation de lieux de culte, la vie scolaire, sportive, politique, les fêtes paroissiales, etc.», souligne le maire Christian Ouellette.

Les gens qui ont des photos à partager peuvent les numériser et les envoyer ensuite par courriel à l’adresse communications@ville.delson.qc.ca, accompagnées du formulaire de don disponible en ligne sur le site Web de la Ville et en ajoutant toutes les informations s’y rattachant (activité, date, lieu, gens sur la photo, auteur(e) de la photo, histoire ou l’anecdote, s’il y a lieu).

Les gens qui ne sont pas en mesure de procéder de cette manière peuvent se présenter à l’hôtel de ville du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Un employé numérisera les photos et notera les renseignements s’y rattachant. La Ville est aussi en mesure de se déplacer pour aller chercher des photos, les numériser et les rendre le jour même.

Les personnes qui feront don de photos historiques seront identifiées sur une plaque de remerciement à l’entrée du parc, avise la Ville.