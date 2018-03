Apprendre à aimer son corps grâce à l’entraînement

Crédit photo : Gracieuseté

À 27 ans, Jeremy Blackburn traîne toute une feuille de route; boulimie, consommation de drogues et d’alcool, mutilation, etc. Il y a trois ans, celui qui détestait son corps a réussi à reprendre sa vie en main grâce à l’entraînement. Aujourd’hui, il souhaite aider les autres à s’aimer.

«À l’adolescence, je mangeais énormément, mais je pouvais me faire vomir entre 15 et 20 fois par jour parce que je ne supportais pas que la nourriture reste dans mon corps», raconte-t-il.

Lorsque sa mère a découvert le pot aux roses, elle l’a amené à l’hôpital. Les médecins ont alors constaté qu’il avait perdu un tiers de la masse musculaire de son cœur et l’ont forcé à demeurer alité. Au repos de nombreuses semaines pour se remettre, il s’est ensuite servi de la drogue pour couper sa faim.

«Le speed et la cocaïne, qui sont des drogues de performance, me permettaient de continuer d’être bon à l’école tout en me gardant loin de la nourriture», explique le résident de Brossard.

Par la suite, celui qui était habité par de nombreux démons s’est mis à travailler dans les bars. Selon ses dires, Jeremy Blackburn a brûlé la chandelle par les deux bouts durant sept ans avant de faire une prise de conscience.

«Je livre chaque jour un combat contre la boulimie. Chaque repas où je mange un peu trop, je me dis que je me sentirais tellement bien si j’allais me faire vomir, mais je ne le fais pas.» – Jeremy Blackburn

Passionné d’entraînement

C’est un professeur de son école secondaire qui a servi de bougie d’allumage concernant l’entraînement. Si M. Blackburn faisait beaucoup de sport, il ne s’était jamais entraîné en salle.

Durant sa descente aux enfers, il a commencé à s’entraîner dans un centre où le propriétaire Jonathan Hamel l’a pris sous son aile.

«Ç’a été un excellent employeur et le deux ans le plus valorisant de ma vie, raconte-t-il. Même si ça ne s’est pas très bien terminé entre nous, je vais lui donner le crédit qui lui revient. Grâce à lui, j’ai compris ce que je voulais faire et j’ai décidé que j’allais réaliser mon rêve.»

Celui qui détient une technique d’intervention en délinquance est aussi détenteur d’une formation spécialisée en biomécanique. Il a aussi complété deux programmes de formation de CrossFit.

En octobre 2017, Jeremy Blackburn a ouvert son propre centre d’entraînement à La Prairie, Blackburn Athletics.

«À mon gym, il n’y a pas de balance ni de pinces pour mesurer le gras, dit-il. Peu importe leur grosseur, je veux juste que les gens apprennent à s’aimer et à se laisser une chance.»

Redonner à la communauté

Cinq semaines après l’ouverture de son commerce, le propriétaire a organisé un friendly challenge qui lui a permis d’amasser un peu plus de 10 000$ pour la Fondation du centre jeunesse de la Montérégie.

Il a également donné une conférence sur les troubles alimentaires à l’adolescence aux jeunes issus du centre.

«Je veux prendre soin du monde et redonner, indique l’entraîneur. Je sais par quoi certains de ces jeunes-là passent parce que j’ai vécu exactement la même chose.»