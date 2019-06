Après 100 ans, Bentley aura sa première voiture électrique

Article par Guillaume Rivard

Bentley, qui fête son 100e anniversaire en 2019, possède une longue et riche tradition ancrée dans des voitures de très grand luxe alimentées par de gros et puissants moteurs à combustion, dont le célèbre V8 de 6,75 litres et le nouveau W12 biturbo de 6,0 litres.

Toutefois, la compagnie est pleinement consciente que le futur sera électrique et elle sait que plusieurs acheteurs de voitures de luxe sont ouverts à l’idée de passer au vert.

« Nous allons lancer une version hybride de chacun de nos modèles d’ici 2023 », a déclaré le directeur des ventes et du marketing de Bentley, Chris Craft, lors d’un événement médiatique en Californie plus tôt cette semaine.

La marque de prestige a dévoilé son premier véhicule rechargeable, le VUS Bentayga Hybride, au Salon de l’auto de Genève 2018. Maintenant en vente, celui-ci exploite un V6 turbocompressé de 3,0 litres et un moteur électrique pour générer une puissance totale de 443 chevaux et un couple de 516 livres-pied. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 5,5 secondes et l’autonomie en mode électrique est un peu inférieure à 50 kilomètres.

Mais Bentley voit aussi un intérêt considérable pour les véhicules 100% électriques parmi sa clientèle cible. Voilà pourquoi la toute première Bentley électrique verra le jour. Elle est attendue d’ici 2025.

Il est cependant trop tôt pour connaître le type de carrosserie et la taille que lui donneront les designers et les ingénieurs. Certains avancent qu’il pourrait s’agir d’une remplaçante de la berline Mulsanne ou encore d’un coupé plus compact que la Continental GT. Pour ce qui est de la motorisation électrique, elle sera sans doute partagée avec d’autres véhicules du groupe Volkswagen, plus spécialement Audi.