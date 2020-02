Après des milliers de friandises vendues, Monsieur Bonbon reçoit la médaille de l’Assemblée nationale

Qui ne connait pas Monsieur Bonbon, cet homme qui se promène dans son fauteuil roulant colorés sur le chemin de Chambly pour y vendre des gourmandises depuis maintenant 15 ans?

L’ancien propriétaire de dépanneur qui réside au CHSLD Henriette-Céré depuis qu’il a subi un accident vasculaire cérébral au début des années 2000 consacre maintenant sa vie à faire sourire les passants.

Avec le chocolat et les bonbons qu’il vend, Monsieur Bonbon – Donald Scott de son vrai nom – amasse des fonds pour les résidents du CHSLD. Depuis les quinze dernières années, l’argent qu’il a récolté a servi à acheter des cadeaux pour les résidents, dont des téléviseurs, un appareil photo et des animaux en peluche robotisés. Et ce, sans compter toutes les petites douceurs que les résidents reçoivent de Monsieur Bonbon!

En plus d’amasser des fonds, Monsieur Bonbon se rends lui-même chercher les cadeaux, bien assis de son fauteuil roulant. Pas question que quelqu’un d’autre le fasse à sa place!

Médaille

Son implication dans la communauté a été souligné le 24 février, alors que le député de Vachon Ian Lafrenière lui a remis la la médaille de l’Assemblée nationale.

Le député explique que dès qu’il a mis les pieds dans la circonscription de Vachon, il a découvert Donald Scott, que tout le monde surnomme Monsieur Bonbon. Sa grand-mère l’avait bien averti avant d’entamer sa campagne électorale qu’il devait absolument le rencontrer puisque «tout le monde le connait»!

«Nous voulions témoigner notre admiration à Monsieur Bonbon pour ce qu’il fait, mais aussi pour ce qu’il représente, a lancé le député devant une soixantaine de personnes réunies pour souligner le travail de Donald Scott. Il démontre que lorsque nous avons une volonté dans la vie, nous pouvons y arriver.»

Le député a souligné que beau temps mauvais temps, été comme hiver, qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, Monsieur Bonbon est toujours présent aux abords du chemin de Chambly pour vendre ses bonbons. Et même si certains commerces lui offrent de s’installer à l’intérieur, l’homme de 74 ans préfère profiter du grand air.

«Ça me fait tellement de bien de sortir dehors à tous les jours et de rencontrer les gens!» – Donald Scott, alias Monsieur Bonbon

«Tourner la page»

Donald Scott a mentionné au journal qu’il était extrêmement fier de recevoir cet honneur. Celui qui opérait un dépanneur sur la rue Paré, dans l’arr. de Saint-Hubert, avant de subir un accident vasculaire cérébral, raconte qu’il a commencé à vendre des bonbons pour «tourner la page» sur ce qui venait de lui arriver.

«Je crois qu’à travers les années, j’ai réussi à faire du bon travail», a-t-il mentionné, après avoir reçu sa médaille devant sa famille, dont sa fille et sa petite-fille.

Il raconte que des enfants à qui il vendait des friandises sont maintenant devenus grands et amènent à leur tour leurs enfants pour lui acheter des sucreries.

«Ça me fait chaud au cœur.»

Ses anges

Si le fauteuil roulant de Monsieur Bonbon est toujours bien décoré selon la période de l’année, c’est grâce à l’aide de Diane. La femme maintenant à la retraite a longtemps été préposée aux bénéficiaires au CHSLD Henriette-Céré. Elle continue d’aider Monsieur Bonbon à décorer son fauteuil aux couleurs de Noël, de la Saint-Valentin ou de Pâques. Présentement, il est facile de le reconnaître avec ses couleurs pastels et ses décorations d’œufs et de petits poussins.

«On fait une belle équipe, estime Diane. J’ai toujours aimé ça aider et travailler avec Monsieur Bonbon, alors je continue de venir le voir à la résidence et de lui offrir mon aide.»

Les autres membres de l’équipe de soins de la résidence, dont certaines sont elles aussi à la retraite, sont unanimes: elles sont «extrêmement fières de voir le travail accompli par Monsieur Bonbon depuis toutes ces années».

«Il apporte tellement de choses pour les résidents, autant matériellement que humainement», soutiennent-elles.