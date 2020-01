Armes illégales saisies et trois suspects arrêtés à Kahnawake

Les Peacekeepers de Kahnawake ont saisi plusieurs armes à feu illégales, des munitions et de l’argent dans un véhicule circulant sur son territoire le mardi 7 janvier. Trois personnes ont été arrêtées.

Les policiers ont intercepté un véhicule sur la route à Kahnawake, à 15 h46. Deux personnes, non résidentes de la communauté autochtone, étaient à bord. «Les officiers ont localisé plusieurs armes chargées et non chargées, des munitions et de l’argent dans le véhicule», indique le service de police par voie de communiqué.

Les deux occupants du véhicule, Joseph Evrard, de LaSalle, et Ernest Clarke, de Montréal, ont été arrêtés. «L’enquête a ensuite mené les Peacekeepers à une résidence située sur la route North Creek à Kahnawake. Après avoir fait des recherches dans le secteur, d’autres armes et munitions ont été trouvées», indiquent les Peacekeepers.

Shawn Deer, de Kahnawake, s’est par la suite livré lui-même à la police.

Deer, 48 ans, Evrard, 57 ans, et Clarke, 53 ans ont comparu au palais de justice de Longueuil le mercredi 8 janvier. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation reliés aux armes à feu.