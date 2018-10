Arrestations et saisie liées au cannabis dans un commerce de Kahnawake

Crédit photo : Facebook

Les Peacekeepers de Kahnawake ont effectué une perquisition fructueuse à la boutique «The Joint» située route 132 sur leur territoire.

Ils ont annoncé le 12 octobre y avoir saisi des produits de cannabidiol, dont certains comestibles, des liquides et des graines. Un résident de la réserve âgé de 53 ans et une femme de 62 ans non résidente de Kahnawake ont été arrêtés puis relâchés, a fait part le corps policier dans un communiqué.

Les Peacekeepers rappellent que le cannabis est toujours une substance contrôlée et que le commerce de produits du cannabis à Kahnawake est illégal. Le service de police ajoute que même après l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur le cannabis, le 17 octobre, le statu quo sera maintenu. La situation pourrait changer si le Conseil mohawk dirigé par Joe Norton va de l’avant avec ses propres mesures en la matière, qui font l’objet d’une consultation. Le Conseil mohawk a dans ses cartons une loi sur le contrôle du cannabis. Les Mohawks auront entre autres à se prononcer sur la vente de cannabis à Kahnawake à un référendum.

Kahnawake envisage aussi un partenariat avec Canopy Growth pour concrétiser une serre de production de marijuana sur son territoire. Laquelle pourrait constituer une source de revenus pour la communauté.