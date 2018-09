Arrêté pour délit de fuite

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un résident de Saint-Rémi a été arrêté à propos d’un accident survenu entre trois véhicules dans la soirée du vendredi 7 septembre à Saint-Constant.

«Un véhicule de type VUS est entré en collision avec l’arrière de deux voitures sans toutefois s’immobiliser comme le prévoit la loi. Constatant que le véhicule suspect ne s’arrêtait pas, les deux victimes l’ont suivi et les policiers ont procédé à l’arrestation du conducteur», a expliqué Karine Bergeron, porte-parole à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

L’accident est survenu vers 18h40 sur la rue Sainte-Catherine, à la hauteur de la rue de Versailles. C’est cependant à l’angle de la rue Valois que le conducteur a été appréhendé.

Selon la Régie, il s’agit d’un homme âgé dans la trentaine.

«Une des victimes a été transportée à l’hôpital pour des blessures légères. Un constat d’infraction a été remis au conducteur fautif, selon l’article 168 du Code de la sécurité routière», ajoute Mme Bergeron.

Tel que stipulé dans le Code, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident commet une infraction lorsqu’il ne reste pas sur les lieux et ne fournit pas l’aide nécessaire à une personne ayant subi un préjudice. L’amende est de 600$ plus les frais et 9 points d’inaptitude.