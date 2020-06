Arrosage : Saint-Constant fait de nouveau appel à la collaboration des citoyens

La Ville de Saint-Constant rappelle aux résidents de son territoire qu’il est interdit d’arroser en raison de la canicule. Ceux qui ne respectent pas cette directive seront avertis, puis recevront un constat d’infraction de 50$ en cas de récidive.

«Avant de se rendre là, je crois sincèrement qu’il est possible de travailler ensemble pour changer nos habitudes de consommation, affirme le maire, Jean-Claude Boyer. Je tiens à souligner que cette situation exceptionnelle se vit un peu partout au Québec. Nos voisins qui ne sont pas desservis par l’usine de Candiac, tels que La Prairie et Châteauguay, vivent eux aussi des problématiques de surconsommation d’eau chez les citoyens et atteignent des seuils critiques.»

Le maire ajoute que la consommation d’eau dans les six villes desservies par l’usine de Candiac (Candiac, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe) a augmenté depuis 2017. La consommation moyenne quotidienne était de 468 litres par personne cette année-là. Elle a grimpé à 530 litres en 2020.

«Il faut donc continuer notre travail collectif et solidaire pour essayer d’atteindre la moyenne canadienne quotidienne de 330 litres d’eau par citoyen plutôt que 455, comme ce fut le cas pour le mois de mai dernier», indique M. Boyer.

La Ville rappelle qu’elle a aussi fait appel à une agence de sécurité pour assurer l’application du règlement d’arrosage et a réalisé des campagnes de sensibilisation sur l’économie d’eau potable.

«Malgré toutes ces mesures, l’approvisionnement en eau de notre Ville demeure compromise en période de canicules, lesquelles sont de plus en plus fréquentes et d’une durée plus longue comparativement à la décennie passée. Ces périodes de chaleur extrême ont des impacts importants sur la demande en eau pour l’ensemble du réseau», rapporte la Municipalité par voie de communiqué.

Mesures à suivre