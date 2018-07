Un artiste à la fois peintre et illustrateur

Crédit photo : Journal Saint-François - Pierre Langevin

L’artiste Claude Thivierge est parvenu à faire sa marque dans l’art animalier, non seulement comme artiste-peintre mais aussi à titre d’illustrateur, que ce soit pour des produits destinés aux animaux ou encore des organismes consacrés à la faune.

L’artiste domicilié à Rivière-Beaudette compte de nombreuses œuvres reproduites dans des ouvrages, encyclopédies et musées sur la faune et les oiseaux, au Canada comme à l’étranger, notamment aux États-Unis, en Europe et Australie. Certaines pour la Fondation David Suzuki, d’autres pour le réseau Discovery, le National et le Australian Geographic, le ministère de l’Environnement, le Commissariat aux langues officielles, Nature Sauvage, ou encore la Monnaie Royale Canadienne.

Au fil des ans, il a mérité de nombreux prix, comme celui d’Artiste Québécois de l’année pour Canards illimités Canada en 2009; il a aussi gagné à deux reprises le prix du Programme Timbre National d’Habitat Faunique Canada et du Programme timbre de la Fondation de la faune du Québec.

«C’est sûr qu’au départ, tu ne t’attends jamais à autant d’honneurs, dit-il. Mais tout ça vient petit à petit. Je fais de l’illustration depuis 20 ans. Au début, ça représentait 80% de mon travail et l’autre 20% était consacré à la peinture. Aujourd’hui, ça se situe à environ 50-50.»