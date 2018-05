Des artistes font don de leurs œuvres à la Ville de Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté

Diane Forest et ses élèves du cours de peinture à l’huile ont offert douze toiles confectionnées sous le thème «Cycle de vie des monarques» à la Ville de Saint-Constant.

Les artistes ont dévoilé leurs œuvres à l’occasion d’un vernissage au Centre municipal, le 26 avril.

La Ville promet de trouver un bel espace pour les exposer.

Denis Fortier, l’élève qui a mis sur pied l’activité, est également à l’origine du Jardin à papillons qui verra le jour au Centre Denis-Lord en juillet.

Sur la photo: Pierre-Luc Séguin (coordonnateur aux travaux publics), Catherine Boivin (horticultrice), Marie-Michèle Spérano (technicienne au Service des loisirs), Johanne Thibault et Julie Huot (artistes), Diane Forest (professeure), Lucie Phaneuf, Lida Salari et Natacha Carignan (artistes), Christiane Traversy (chef de la division culturelle et communautaire), Manon Mainville (directrice des communications), Lorraine Trudeau (artiste), Denis Fortier (artiste – organisateur), André Camirand (maire suppléant) et Suzanne Labrosse (artiste).