Des artistes locaux sous les projecteurs à Sainte-Catherine

Les deux jeunes chanteurs William Coallier et Anissa Essalihi ainsi que deux anciennes participantes d’Occupation Double à Bali, originaires de la municipalité, seront à l’honneur lors de l’événement ma Ville en fête, le 9 juin, au parc Fleur-de-lys.

Une séance d’autographes aura lieu entre 12h et 15h avec Alexandra Stellini et Shanie Blais, qui ont participé à la dernière édition de la populaire téléréalité. Elles seront présentes pour prendre des photos et discuter de leur expérience.

En soirée, le comédien et chanteur William Coallier ainsi qu’Anissa Essalihi, découverte lors de son passage à La Voix Junior, réchaufferont la scène à 20h pour le groupe Les Brothers.

Le «boys band» composé des cinq chanteurs-musiciens Jason Roy Léveillé, Simon Morin, Maxime Desbiens-Tremblay, Jonny Arsenault et Dominic Dagenais clôturera la grande fête familiale, à partir de 21h, avant le traditionnel feu d’artifice.

Les festivités débuteront dès 11h, précédés par les défis jeunesse de la Course des 7. Jeux sous le thème des défis incluant des parcours à obstacles gonflables, un labyrinthe, un puzzle géant, des ateliers de bricolages et d’autres activités prendront place jusqu’en fin de journée.