Assurance automobile au Québec : augmentation de la prime moyenne payée

Article par Sylvain Raymond

Les données statistiques 2017 compilées par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) confirment un resserrement du marché qui se manifeste par une augmentation de la prime moyenne payée par l’ensemble des automobilistes québécois depuis trois ans.

La prime moyenne payée pour une voiture de tourisme était de 564 $ en 2017, une hausse de 6% par rapport à 2015 où elle s’élevait à 532 $. Le coût moyen des sinistres a, quant à lui, augmenté de 8% durant la même période, passant de 3 062 $ en 2015 à 3 301 $ en 2017.

La combinaison de plusieurs facteurs

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation des primes observée depuis trois ans sur le marché de l’assurance automobile. Outre la hausse de la fréquence des sinistres et du coût moyen des réclamations, un constat s’impose : le niveau des primes chargées au cours des dernières années ne suffit plus à couvrir le coût total des sinistres et des frais d’exploitation des assureurs.

« En 2017, pour chaque dollar de prime facturé, les assureurs ont payé 77 cents en réclamations. Si on y ajoute les frais d’exploitation, le coût total assumé par les assureurs excède les primes payées depuis 2015 » explique Michel Ladéroute, directeur général adjoint du GAA.

Coup d’œil sur le marché de l’assurance automobile (voiture de tourisme)* Année Prime moyenne ($) Coût moyen d’un sinistre ($) Ratio sinistre / prime (%) 2008 563 2 594 64 2009 555 2 627 62 2010 546 2 671 59 2011 536 2 546 62 2012 532 2 756 63 2013 527 2 856 68 2014 525 2 929 67 2015 532 3 062 71 2016 542 3 191 73 2017 564 3 301 77

La technologie fait grimper le coût des réparations

On a vu arriver sur le marché de l’automobile des dispositifs d’aide à la conduite de plus en plus sophistiqués qui sont offerts sur un plus grand nombre de modèles. Toutes ces composantes électroniques ont fait augmenter le coût des réparations. Et c’est sans oublier la hausse du coût des pièces et de la main-d’œuvre qui se poursuit année après année.

Les données compilées de 2008 à 2017 confirment l’augmentation constante du coût moyen des sinistres qui est passé de 2 594 $ en 2008 à 3 301 $ en 2017.

L’assurance auto : un marché concurrentiel

La forte concurrence qui prévaut dans le marché de l’assurance auto au Québec a amené les assureurs à maintenir ou à réduire le montant des primes exigées pendant plusieurs années, en dépit d’une hausse de leurs coûts de sinistres et de leurs frais de fonctionnement. On assiste depuis 2015 à un ajustement du marché qui se traduit par des augmentations de la prime moyenne d’environ 2% par année. « En dépit de cette augmentation annuelle, la prime moyenne de 2017 correspond en dollars courants à celle qui prévalait en 2008. Les Québécois sont d’ailleurs les automobilistes dont la prime d’assurance automobile est la plus basse au Canada » confirme M. Ladéroute.

*Données extraites du Plan statistique automobile, voitures de tourisme, 2017

Pour plus d’information sur les données statistiques de 2017 : www.gaa.qc.ca.