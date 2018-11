Aston Martin DBX, premier VUS de la marque anglaise

Article par Michel Deslauriers

Après avoir dévoilé le DBX Concept au Salon de l’auto de Genève en 2015, ce n’était plus un secret qu’Aston Martin préparait un véhicule utilitaire. Et de toute façon, presque tous les constructeurs en proposent maintenant au moins un dans sa gamme.

En effet, lors des deux dernières années, on a assisté au lancement du Bentley Bentayga, du Lamborghini Urus et du Rolls-Royce Cullinan, alors que les rumeurs quant à un VUS Ferrari vont bon train également.

Contrairement au concept qui n’était plus ou moins un coupé Aston haut sur pattes, le DBX de série disposera de quatre portes et de la place pour quatre ou cinq passagers. Les images publiées par le constructeur révèlent la forme globale du VUS, mais certains détails sont dissimulés par un camouflage.

On s’affaire actuellement à des essais sur le parcours du Welsh Rally, précisant que le véhicule subira des tests intensifs et même « punitifs » afin de s’assurer qu’il soit aussi habile dans les sentiers hors route que sur le Nürburgring. On promet aussi une grande capacité de remorquage.

Le premier VUS d’Aston Martin devrait être assemblé dans une nouvelle usine située à St Athan, dans la vallée de Glamorgan. Cette usine produira également les futurs modèles 100% électriques de la marque.

Pour l’instant, on n’a pas de détails concernant la motorisation qui sera proposée dans l’Aston Martin DBX, mais on ne peut exclure le V8 biturbo de 4,0 litres développant plus de 500 chevaux dans l’Aston Martin Vantage et l’Aston Martin DB11, de même qu’un système hybride rechargeable.

Le nouveau DBX sera officiellement dévoilé à la fin de 2019.