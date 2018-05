Aston Martin fera revivre Lagonda avec un VUS de luxe électrique

Article par Sylvain Raymond

Quand Aston Martin a annoncé en 2008 son intention de ressusciter la marque Lagonda afin de « créer des voitures pouvant avoir un caractère différent d’une voiture » ainsi que « d’offrir des produits de luxe exclusifs et vraiment polyvalents, de grande qualité et d’une utilité remarquable », elle n’avait peut-être pas une idée très claire de ce à quoi lesdits produits ressembleraient.

Aujourd’hui, toutefois, les choses ont changé. Lagonda a confirmé cette semaine le développement de son premier modèle de série. Et devinez quoi? Ce ne sera effectivement pas une voiture sport, mais plutôt un autre ajout au créneau grandissant des VUS de luxe haut de gamme.

Par contre, contrairement au Bentley Bentayga, au Lamborghini Urus, au Maserati Levante et au Rolls-Royce Cullinan qui vient tout juste d’être dévoilé, sans oublier le VUS que prépare Aston Martin à partir du concept DBX (la rumeur veut qu’il s’appelle « Varekai ») et celui à motorisation hybride rechargeable prévu chez Ferrari, le VUS de Lagonda produira zéro pollution grâce à un groupe motopropulseur électrique avancé.

« En faisant revivre l’un des noms les plus célèbres de l’automobile, nous nous sommes donné une chance unique de mettre de côté une approche du 20e siècle et de concevoir à la place des voitures qui répondent aux besoins et aux désirs du 21e siècle, a déclaré le PDG d’Aston Martin, Andy Palmer. Le VUS de Lagonda sera le premier de sa race : un spacieux 4×4 de haute performance qui réussit à incarner l’amour de la technologie, du luxe et du style. »

Parlant de style, le seul croquis rendu public montre un véhicule pas mal plus radical que l’abominable concept aperçu il y a près de dix ans. En fait, il s’inspire fortement du superbe prototype Vision lancé au Salon de l’auto de Genève 2018 (haut de l’image). Après tout, si la conduite promet d’être « différente de tous les autres VUS sur le marché », c’est normal que le design soit tout aussi unique.

Patience, chers amis, car le dévoilement officiel du VUS de Lagonda n’est prévu qu’en 2021. Oui, l’attente sera longue, mais on parle ici d’une marque automobile qui a 114 ans!