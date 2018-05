Aston Martin V12 Vantage V600 2018 : rares, puissantes et toutes vendues

Article par Michel Deslauriers

Après le lancement de la toute nouvelle Aston Martin Vantage, le constructeur anglais vient de présenter une version très exclusive de l’ancienne génération du bolide, la V12 Vantage V600.

Commissionnée par un groupe de clients – parce qu’une gang de clients riches qui se rassemblent ont un certain pouvoir d’achat, semblerait-il –, la V12 Vantage V600 rendrait hommage à la V8 Vantage V600 de 1998. Mais bon, avec un plus gros moteur.

Sous le capot se cache tant bien que mal un V12 de 6,0 litres (ou 5,9 litres, puisque la cylindrée est de 5 935 cm3) qui produit 600 chevaux métriques. Ce moteur est jumelé à une boîte manuelle à sept rapports. On n’a pas divulgué les performances de cette voiture, alors seuls les futurs propriétaires découvriront leur potentiel. La voiture dispose également d’une suspension dotée d’un amortissement à trois réglages pour une conduite plus confortable, ou plus sportive.

La V12 Vantage V600 profite d’une carrosserie en fibre de carbone, d’une grille de calandre noircie, de flancs légèrement redessinés et d’un capot enflé. À l’arrière, on note un échappement à quatre embouts, et l’on complète l’apparence avec des jantes à écrou central. Quant à l’habitacle, il mise évidemment des garnitures en aluminium et en fibre de carbone, mais aussi de sièges ultra légers en cuir perforé.

Seulement 14 unités de l’Aston Martin V12 Vantage V600 2018 seront produites, dont sept coupés et sept décapotables. Quant aux prix, il faudra demander au groupe de clients qui les ont toutes commandées et achetées…