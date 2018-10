Aston Martin Valkyrie : montez le son!

Article par Germain Goyer

Une courte vidéo au cours de laquelle on peut apprécier la sonorité de la nouvelle Aston Martin Valkyrie a été mise en ligne.

Elle a d’abord été publiée sur le compte Twitter d’Andy Palmer, PDG de ce constructeur britannique.

On vous met au défi de ne pas avoir la chair de poule en la visionnant.

Cette mélodie provient, vous l’aurez deviné, du moteur de cette Aston Martin Valkyrie. Et si elle ressemble à celle d’une voiture de Formule 1, c’est parce que son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres serait inspiré du V8 de 2,4 litres Cosworth conçu pour la course automobile. C’est ce qu’on apprend sur Autoblog.

En ce qui concerne la puissance de ce supercar, certaines rumeurs laissent entendre qu’elle avoisinerait les 1 000 chevaux. Et grâce à un système de récupération d’énergie, cette puissance pourrait atteindre environ 1 130 chevaux.

Cet impressionnant moteur devrait être capable de révolutionner jusqu’à 11 000 tours/minute.

The sound of “THE” GREAT British car company! Thank you @Cosworth @redbullracing #AstonMartinValkyrie #NaturallyAspirated#V12 pic.twitter.com/HmEICj29uH

— Andy Palmer (@AndyatAston) October 3, 2018