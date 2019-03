Aston Martin vole la vedette à Genève en présentant quatre supervoitures

Article par William Clavey

GENÈVE (Suisse) – Aston Martin avait été claire qu’elle présenterait une version finale de sa tant attendue super voiture, la Valkyrie, à Genève, mais personne ne s’attendait à voir apparaître trois autres superbombes anglaises sur le plancher du PalExpo.

En plus de confirmer les détails techniques de son bolide, le constructeur britannique a présenté une riposte à la toute dernière Ferrari F8 Tributo et la McLaren 720S.

La petite des quatre

On la nomme la Vanquish Vision Concept, et elle représente la première « bébé » supervoiture d’Aston Martin, servant à voler des ventes à Ferrari, McLaren et Lamborghini.

Contrairement aux bolides traditionnels du constructeur britannique qui font recours à un moteur à l’avant et un rouage à propulsion – comme la Vantage et la DB11 – la Vanquish Vision Concept est une supervoiture à moteur central et sera alimentée par un tout nouveau V6.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ignorons les spécifications de ce moteur, ni s’il sera fourni par AMG ou développé par Aston Martin, mais il serait identique à celui de l’autre hypervoiture d’Aston Martin – l’AM-RB-003, sans les turbos et la motorisation hybride. La Vanquish Vision Concept fera recours à l’aluminium comme matériau principal pour sa carrosserie.

L’AM-RB-003 a aussi fait son apparition à Genève aujourd’hui, un bolide qu’on a vu apparaître sur internet il y a quelques mois. Aston Martin déclare qu’elle se positionnera entre la Vanquish Vision Concept et la Valkyrie au sein de la gamme et profiterait des derniers avancements en matière d’électrification du constructeur, ainsi que plusieurs composantes inspirées des voitures de formule 1.

Comme sa petite sœur, nous ne connaissons pas les spécifications techniques ni le prix de vente de cette « mini Valkyrie » à l’heure actuelle, mais le début de sa production a été confirmée pour la fin de cette année.

Et pour compléter cette magnifique brochette, Aston Martin a apporté non pas une, mais deux Valkyrie en Suisse, en plus de dévoiler les spécifications techniques officielles de sa fusée sur roues. Alimentée par un moteur V12 de 6,5 litres associé à un système hybride, la Valkyrie développe 1 160 chevaux à un régime moteur astronomique de 10 500 tr/min ainsi qu’un couple de 545 lb-pi. Son système électrique viendrait du constructeur de supervoitures électrifiées croate Rimac, et la Valkyrie promet de se joindre au club des voitures de production les plus rapides au monde, bien qu’Aston Martin n’ait toujours pas dévoilé de chiffres d’accélération ni de vitesse de pointe officielle.

La quatrième du groupe, c’est la Valkyrie AMR Pro, une version extrême de la bagnole, conçue exclusivement pour les circuits de course. Seulement 25 unités de la AMR Pro seront produites, et elle incorporera, selon le constructeur, des composantes encore plus légères et une motorisation hybride encore plus puissante que sa jumelle, mais rien d’officiel n’a encore été présenté à ce sujet.

Quoi qu’on en dise, il fait bon de voir Aston Martin voler la vedette cette année à Genève.