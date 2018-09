Une athlète de Saint-Philippe en vedette à la télé

Crédit photo : Gracieuseté - Marc-André Lapierre photographe)

Elisabeth Barassin est une des participantes à l’émission Bootcamp: le parcours extrême à V, où 12 duos démontrent leurs aptitudes physiques dans des épreuves alliant force et agilité.

La résidente de Saint-Philippe fait équipe avec un collègue de travail, Karim El Hlimi. Les deux s’étaient d’abord inscrits avec leur conjoint et conjointe respectif. Ces derniers n’ont toutefois pu y prendre part, faute de temps ou en raison de blessure. Ils ont donc uni leur force pour former un nouveau duo.

«Karim et moi, on s’est inscrits pour le plaisir et ç’a paru pendant la compétition. On s’amusait, on n’était jamais fâchés l’un contre l’autre, même quand ça se passait moins bien. On prenait ça relax et ç’a aidé notre communication, contrairement à certains couples qui se chicanaient pendant le tournage», raconte la copropriétaire du centre CrossFit ADM à Brossard.

Parmi les épreuves que les duos ont dû compléter, les participants ont monté et descendu les marches du mont Royal avec une charge de 85 kg, grimpé un mur en transportant des seaux d’eau, complété un parcours à obstacles, etc.

«C’était encore plus exigeant que ce qu’on voit à la télé, affirme la jeune femme de 28 ans. On tournait pendant de 12 à 16 heures par jour en pleine canicule. Et une émission prenait parfois deux journées de tournage.»

Sans dévoiler l’issue de l’émission, Élisabeth Barassin souligne qu’elle est «très contente» de sa participation.

«Je me suis surprise à garder mon calme, même dans les moments les plus difficiles. À mes débuts en CrossFit, ça m’arrivait souvent de paniquer quand je n’arrivais pas à réussir une épreuve», explique-t-elle.

Elle déplore toutefois que plusieurs épreuves n’aient pu lui permettre de mettre en valeur ses atouts, notamment sa grande force physique.

«Ça relevait parfois plus du Spartan Race (course à obstacles) que du CrossFit, ma spécialité», précise-t-elle.

S’en sortir grâce au sport

Élisabeth Barassin s’est intéressée au CrossFit au début de sa vingtaine à la suite d’une relation amoureuse difficile.

«Le sport m’a permis de retrouver la confiance en moi que j’avais perdue en raison de cette relation malsaine», raconte-t-elle.

Quelques années plus tard, elle est tombée enceinte de sa fille, aujourd’hui âgée de 4 ans, alors qu’elle était à l’université.

«J’ai arrêté à l’école et j’ai commencé à entraîner des clients en privé», explique celle qui est également naturopathe.

Elle espère que sa participation à l’émission permettra aux femmes enceintes et nouvelles mamans de s’intéresser à l’entraînement durant et après la grossesse, un de ses chevaux de bataille.

«Je suis maman, entrepreneure, entraîneure et je participe à des compétitions de CrossFit. Je veux défaire certains mythes et montrer aux femmes que c’est possible de le faire», conclut-elle.

«Tous nos amis nous disaient que c’était sûr qu’on allait gagner, mais on a vite constaté à quel point le niveau des autres duos était élevé.» -Elisabeth Barassin

Détails

L’émission est diffusée sur les ondes de V les jeudis soirs dès 20h. La première a été présentée le jeudi 20 septembre.